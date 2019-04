AB InBev brengt met Leffe 0.0 eerste alcoholvrije abdijbier

Met het alcoholvrije abdijbier speelt de Belgische brouwer in op de snel groeiende vraag naar 0.0 bieren. De tijd dat alcoholvrij bier niet ‘cool’ was, lijkt lang geleden, inmiddels is het volstrekt normaal om in de kroeg of op het terras zo'n biertje te drinken. Het marktaandeel van alcoholvrij is in enkele jaren naar circa 5 procent gestegen. Liep Bavaria in ons land lange tijd voorop, inmiddels zijn de grote brouwers allemaal gevolgd. Zo is er Heineken 0.0 en heeft AB InBev onder meer Jupiler 0.0.



Na de pilseners komen steeds meer brouwers met alcoholvrije speciaalbieren. AB InBev introduceert nu dus Leffe Blond 0.0, enkele maanden na de lancering in thuisland België. Het bier is vanaf eind deze maand in duizenden horecagelegenheden in het hele land verkrijgbaar, zegt marketingmanager Adriaan Bos. De brouwer claimt niet over één nacht ijs te zijn gegaan. ,,Alcoholvrij brouwen is complex, we hebben hier meerdere jaren aan gewerkt om de smaak goed te krijgen,” vertelt brandmanager Adriaan Bos. Inmiddels durft AB InBev volmondig te zeggen geslaagd te zijn. ,,Onze eigen smaakpanels beoordelen Leffe 0.0 even goed als Leffe Blond.”