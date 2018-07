Achter deze avozilla's kun je je verschuilen, zo groot zijn ze

De gigantische avocado's kunnen zo groot worden als een mensenhoofd. ,,Iedereen wil weten hoe je vredesnaam aan zulke mega-avocado's komt'', zegt boer David Grove uit Queensland, tegen de zender 9News. Hij is de enige die de vruchten in Australië verbouwt. ,,De toevoer is nu nog niet groot, we hebben ze alleen naar groentespeciaalzaken verzonden, niet naar supermarkten.'' Daar komt verandering in, want Grove heeft 2000 struiken geplant in Bundaberg. De vruchten wegen gemiddeld zo'n 1,2 kilo. De zwaarste die is geoogst, woog 1,8 kilo.

Zuid-Afrika

Of de Nederlandse supermarkten de vruchten zullen gaan verkopen, lijkt onwaarschijnlijk gezien het geringe aanbod. Jumbo laat weten dat de vraag naar avocado's de afgelopen jaren is toegenomen. 'Mochten we zien dat onze klanten behoefte hebben aan een dergelijk formaat, dan zullen we zeker overwegen om deze in ons assortiment op te nemen', aldus een woordvoerder van de supermarktketen. Bij AH zijn ze uiteraard ook nog niet te koop. Wie weet in de toekomst, reageert een woordvoerder.

Tesco verkocht in 2013 en 2014 een gelimiteerd aantal in de supermarkten in Ierland en Groot-Brittannië. Het is een nichemarkt, zei Grove tegen de Britse krant The Guardian.