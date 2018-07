Actiegroep: sta niet nog meer giftig kwik in vis toe

Een slecht idee, vindt campaigner Corinne Cornelisse van Foodwatch. ,,De vervuiling van onze zeeën met kwik door onder meer kolencentrales en scheepvaart leidt tot een grote ophoping van het giftige methylkwik in bepaalde vissoorten'', legt zij uit. ,,Zeker roofvissen aan het einde van de voedselketen zijn namelijk zo zwaar vervuild, dat ongeveer de helft van de vangst niet legaal verkocht mag worden, er zit simpelweg te veel van het giftige kwik in.'' Dat heeft er volgens Cornelisse toe geleid dat er in Brussel al een tijdlang gelobbyd wordt voor het oprekken van de voedselveiligheidsnormen.

Kwik is gevaarlijk voor de gezondheid: wie langere tijd te veel zware metalen binnenkrijgt, kan schade oplopen aan nieren, lever, hersenen en zenuwstelsel. Omdat zware metalen zich kunnen binden met cellen die eigenlijk ijzer en kalk moeten binden, daalt het ijzergehalte in het bloed en ontstaat botontkalking.

Vervuilingswaarde

Foodwatch is al in 2015 een e-mailactie begonnen, en die leek succesvol: dit jaar kwam de Europese Commissie volgens Foodwatch met een voorstel waarin de maximale vervuilingswaarde voorlopig toch niet werd opgehoogd. Op het laatste moment is het punt echter van de agenda gehaald van de werkgroep met ambtenaren van de lidstaten en de Europese Commissie. Cornelisse: ,,De woordvoerder van de Europese Commissie gaf toen desgevraagd aan: 'Internal discussions within the Commission are on-going'.''