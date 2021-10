Activia, Yakult en Vifit zijn heel populair, maar wat doen ze eigenlijk in je buik?

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Is een flesje Yakult beter voor je darmen dan een pak Vifit?

Wat zijn de verschillen tussen een pak yoghurt en een pak Vifit? Ten eerste de prijs: Vifit is zeventig procent duurder. Daarnaast heeft Vifit altijd een smaakje, zoals aardbei of perzik. En een smaakje betekent ook in dit geval: suiker. Zo’n 80 gram per liter (dat zijn twintig klontjes). Yakult is met ruim twee suikerklontjes per flesje niet beter, net als Activia: bijna tien klontjes per bak van 400 gram.

Nog een belangrijk verschil is dat de fabrikant van het pak yoghurt niet kan zeggen wat de gezondheidsvoordelen van zijn yoghurt zijn. Yoghurt is niet wetenschappelijk onderzocht omdat dat voor veel zuivelfabrikanten te duur is. Vifit en ook Yakult doen wel onderzoek en kunnen claimen dat hun bacteriën levend in de darm aankomen en welke positieve effecten ze daar hebben.

Grote producenten hebben meer geld voor onderzoek, zoals Yakult, Nestlé, en Danone. Maar ook de gezondheidstak van farmabedrijf GSK en het bij consumenten minder bekende Christian Hansen. Deze bedrijven produceren volgens Robert Jan Brummer, maag-, darm- en leverarts en hoogleraar, heel gecontroleerde bacteriestammen waarvan het effect is aangetoond, bijvoorbeeld omdat ze tegen maagzuur kunnen en levend in de darmen aankomen. ,,Een stam waar veel onderzoek naar is gedaan is Lactobacillus rhamnosus Goldin Gorbach, zoals in Vifit. En Bifidobacterium animalis subsp. Lactis die in Activia zit. Net als de L. casei Shirota in Yakult. Het effect kan per persoon wisselen.”

Drankjes zijn anders, maar toch hetzelfde

Maar er zit volgens de Nederlander die in Zweden werkt een addertje onder het gras. ,,Het gaat niet alleen om het type stam, maar ook om de fabrikant. Stammen kunnen genetisch identiek zijn en net iets anders zijn gekweekt. Dan heeft een bacterie alweer een iets andere werking.” Dat verklaart ook waarom probiotica bij iedereen anders werken. ,,De bacteriën koloniseren in ons lichaam niet.” Met andere woorden: we poepen ze weer uit. ,,Wel vermenigvuldigen ze zich in ons lichaam.”

Hoe bacteriën zich vermenigvuldigen, is afhankelijk van de gastheer. Elke darm is anders en dus vermenigvuldigen bacteriën zich anders. Het is alsof je met de buurman naar het tuincentrum gaat en jullie kopen beiden een klimop. In zijn tuin groeit de plant als kool, bij jou gaat het maar moeizaam. Dezelfde plant, maar andere omstandigheden zoals bodem en hoeveelheid zonlicht.

Quote Soms blijkt er helemaal niet in te zitten wat er volgens de verpakking in zou moeten zitten Robert Jan Brummer, mdl-arts en hoogleraar

Yakult, Activia en Vifit dan maar combineren? Het principe van ‘multistrain’ wordt bij supplementen toegepast. ‘Maar liefst 50 stammen in een capsule’ klinkt mooi, maar volgens Brummer is niet duidelijk dat dit werkt. Het is aannemelijker dat de werking afneemt. Zo’n capsule is geen optelsom van effectiviteit van verschillende stammen, het gaat om de combinatie. ,,Dat is soms een stammenstrijd”, zegt Brummer. ,,De ene bindt sneller aan een receptor van het darmslijmvlies, maar dat hoeft niet de bacterie met de beste gezondheidsvoordelen te zijn.”

Het is volgens Brummer te makkelijk om kritisch te zijn op de grote fabrikanten. ,,Het zijn wel de merken die onderzoek doen. Ik heb meer kritiek op de kleine jongens met wervende verpakkingen. Soms blijkt er helemaal niet in te zitten wat er volgens de verpakking in zou moeten zitten.”

Ook ziet Brummer met lede ogen aan hoe een fabrikant een bacterie gebruikt die hij onderzocht. ,,Dankzij ons onderzoek kunnen ze allerlei claims doen. Dank je de koekoek. Wij hebben het onderzoek betaald, zij verdienen ermee. Het enige positieve is: consumenten die dit product gebruiken, krijgen wel iets goed binnen.”

Het oordeel

Naar de bacteriestammen in Vifit, Activia en Yakult is veel onderzoek gedaan. Welke het best werkt, kom je alleen maar achter door het te proberen. Capsules waarin tientallen verschillende stammen worden gecombineerd, kunnen uitmonden in een stammenstrijd. Dat geeft niet de beste resultaten.

