Adolf Hitler was verzot op chocola

Taco Bell sluit al na anderhalf jaar per direct alle vestigin­gen in Nederland

30 november Al na anderhalf jaar heeft fastfoodketen Taco Bell besloten om alle vestigingen in Nederland te sluiten. De drie restaurants zijn per direct dichtgegaan, zo laat de woordvoerder van Taco Bell weten. ,,We willen onze fans bedanken voor hun overweldigende steun.”