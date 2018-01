Advies over Neuken-likeur: 'We zien dit drankje het liefst zo snel mogelijk uit winkel verdwijnen'

Slagzinnen als 'Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden' en 'Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?' bleken in combinatie met provocatief promotiemateriaal in strijd te zijn met bepalingen uit de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken. De RCC valt vooral over het gebruik van de productnaam Neuken Liqueur en het verdere gebruik van het woord Neuken in combinatie met 'onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in de verschillende uitingen'.



De Nederlandse alcoholbranche diende afgelopen december een klacht in bij de RCC vanwege de slogans. Onder meer directeur Peter de Wolf van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) was van mening dat op een verantwoorde manier reclame moest worden gemaakt in de gehele alcohol-industrie. ,,Deze wijze van adverteren past daar niet bij en schaadt de gehele branche'', zei hij toen.