Afvallen? Dit is het belangrijke verschil tussen vet- en gewichtsverlies

,,Als we denken aan afvallen, focussen we ons meestal op het getal op de weegschaal'', vertelt Max Weber. ,,Hoewel dit een goede maatstaf is om je vooruitgang te zien, geeft je weegschaal verre van het volledige beeld. Je gewicht verandert immers continu. Het verschilt dagelijks, per uur en soms zelfs per minuut. Alleen je gewicht in de gaten houden zegt dus niet veel over hoeveel je nu daadwerkelijk afgevallen bent.''