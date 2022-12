Afvallen door het eten van ‘vette’ amandelen? De wetenschap heeft nu het bewijs

Koken & EtenZe zitten vol vetten, maar toch zijn amandelen een bondgenoot in de strijd tegen de kilo’s, stellen Australische onderzoekers. Wie een kleine portie per dag eet, krijgt in totaal minder calorieën binnen.

In dieetland wemelt het van de twijfelachtige ­adviezen, doorgaans niet onderschreven door voedingsexperts. Maar er is nog altijd wetenschappelijk ­onderzoek dat ­interessant kan zijn voor wie wat gewicht probeert te verliezen. Zoals de publicatie over amandelen in vakblad European Journal of Nutrition.

Voedingswetenschappers van de ­University of South Australia ontdekten hoe de vette amandel, goed voor 575 kilocalorieën per 100 gram, kan helpen om vetrolletjes weg te werken. Zo’n 30 tot 50 gram amandelen per dag kan er blijkbaar voor zorgen dat je in een dag minder calorieën consumeert.

Meer eiwitten en onverzadigde vetzuren

Deelnemers aan dit onderzoek kampen met overgewicht. Ze aten voor de studie ofwel een handjevol amandelen of een koolhydraatrijke lekkernij zoals koekjes of chips als snack. De hoeveelheid calorieën van die verschillende tussendoortjes was telkens gelijk.

Na de amandelsnack aten mensen 72 kilocalorieën minder bij hun volgende maaltijd dan wanneer ze een koolhydraatrijk tussendoortje namen. En de calorieën die ze minder aten, kwamen bijna allemaal van junkfood.

De belangrijkste verklaring is dat amandelen vol eiwitten, onverzadigde vetzuren en vezels zitten en zo flink meer verzadigen dan koekjes.

Door noten minder eetlust

De onderzoekers noemen de resultaten ook opvallend, omdat de noten de hormonen die eetlust reguleren beïnvloeden. Zo hadden de amandel-­eters een 47 procent lagere ‘C-peptide-reactie’. Dat wil zeggen dat ze minder insuline produceerden, de stof die ons lichaam aanmaakt om bloedsuiker te kunnen opnemen in ons lichaam.

Ook was het glucagongehalte 39 en de polypeptidereactie van de alvleesklier 44 procent hoger. Beide processen bevorderen gewichtsverlies.

Slankere taille en minder lichaamsvet

Dat een amandel­snack je daarna gemiddeld 72 kilocalorieën minder doet eten lijkt niet spectaculair, maar in een maand tijd is dat ruim 2000 kilocalorieën minder.

De onderzoekers wijzen er ook op dat eerdere meta-analyses aantoonden dat wie geregeld een beetje amandelen eet een slankere taille heeft, en dat er een verband is tussen meer noten eten en een lager ­gewicht en minder lichaamsvet.

Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe amandelen de eetlust beïnvloeden tijdens een streng dieet, en of ze op lange termijn kunnen helpen om een gezond gewicht te behouden.

Het is goed voor baby's om pindakaas te krijgen. Ouders van Nu legt uit waarom dit goed is en wanneer een goed moment is voor baby’s om met pindakaas te beginnen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.