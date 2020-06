Afvallen met intermittent fasting? Drie fans delen hun succesverhaal: ‘Ik verloor 51 kg in 8 maanden’

Bij het vastendieet eet je gedurende bepaalde periodes niet of minder. Er bestaan heel wat verschillende variaties, al zijn er twee vormen die het vaakst voorkomen. De eerste manier, intermittent fasting, speelt op dagniveau. In het 16:8-protocol eet je 16 aaneengesloten uren niet, terwijl je in de overige 8 uur normaal eet, en eet wat je wil.



Sommigen gaan nog een stapje verder en eten 18 uren niet, en 6 uur wel. Bij de tweede manier, alternating of alternated fasting, vast je twee dagen per week, ook wel bekend als het 5:2-dieet. Aanvankelijk mocht daarbij 2 dagen niet meer dan 500 calorieën voor vrouwen en 600 voor mannen geconsumeerd worden. De andere dagen at je wat je wilde. Nu zijn de vastendagen verhoogd naar 800 kilocalorieën en op de 5 andere dagen eet je volgens het mediterrane voedingspatroon.