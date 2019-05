Afvallen voor beginners: sport is belangrijk maar vooral: bewéég

Hij wandelde twee keer in de week door de polder. Met heel kleine gewichtjes. Heemskerk weet hoe het is om de horde te nemen om af te vallen. Twee dikke buurmannen waren zijn metgezellen. ,,Mijn diëtiste was niet onder de indruk toen ik vertelde wat ik deed’’, zegt Jan in de derde aflevering van Als Jan het kan. ,,Ze droeg me op om ook twee keer in de week de seven minute work-out te doen.’’



Dat wandelen liep ook niet zo lekker. Maar een personal trainer zagen de mannen niet zitten. En zonder de drijvende kracht van zo’n inspirator viel het sportieve clubje als een plumpudding in elkaar. ,,Binnen no time bleven we lekker een half uurtje langer liggen, met een smoesje naar keuze.’’



Heemskerk weet dus inmiddels: om af te vallen moet je ook echt sporten. Daarom gaat de hele aflevering deze week over het belang van sport. Het belangrijkste geheim daarbij? Jezelf foppen.