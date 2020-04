Afwijzing steunaanvraag komt hard aan, kroegbaas in tranen: ‘Ik ben klaar met ondernemen’

Kaasboer Ben na 45 jaar met pensioen: ‘Klanten houden de drie afscheids­kus­sen tegoed’

16 april Kaas verkopen is veel meer dan alleen ‘koel’ het product aan de man of vrouw brengen. Vraag dat maar aan Ben den Hollander. Na 45 jaar op markten in heel het land te hebben gestaan, is Den Hollander nu met pensioen. Z’n laatste marktdag was ‘thuis’ in Kamerik, van waaruit hij met zijn broers Bas en Cor door de jaren heen het Holland Kaascentrum wist uit te breiden.