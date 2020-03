AH-caissières achter plastic tafelzeil: ‘Bij kuchende klant is dit in elk geval waterdicht’

Samen met een vriend uit het dorp in Drenthe kwam hij daarom op het idee van een plastic, doorschijnend tafelzeil. ,,Het ziet er inderdaad een beetje raar uit, zittend achter een scherm", zegt die vriend, Mark van Maanen van het bedrijf Blyco. Hij leverde het tafelzeil aan deze vestiging van Albert Heijn, maar is inmiddels benaderd door meerdere supermarkten, tuincentra en kleine ondernemers. ,,Dus ik denk dat we dit de komende tijd vaker gaan zien”, vertelt hij.

Maar of het ook werkt? Van Maanen: ,,Ik denk dat het wel enigszins helpt. De scherm zijn in elk geval honderd procent waterdicht, dus als er iemand met een kuchje voor je staat, zal het speeksel in elk geval niet overgedragen worden. Maar of het echt werkt, daar kunnen we over een paar weken natuurlijk pas iets over zeggen. Honderd procent tegenhouden doet het in elk geval niet.” Een relatief goedkope oplossing is het wel. Van Maanen: ,,Een ondernemer heeft voor een paar tientjes al een rol van dertig meter.”