AH doet proef met maaltijden 'uit de muur'

'Rare' kazen maken furore in alle uithoeken van de wereld

11:07 Zwarte kaas, wie maakt dat nou? Of boerenkoolkaas, gifgroene pestokaas, of lavendelkaas? In Rouveen maken ze zulke bijzondere kazen en ze gaan de hele wereld over. Niet dat alles aanslaat. De pindakaaskaas was een flop.