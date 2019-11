AH-klanten moeten het stellen zonder andijvie en spinazie

Het heeft zo ‘keihard’ geregend, meldt de AH-woordvoerder, dat de kwaliteit onvoldoende is. ,,We zitten net in de wisselperiode. Nu hebben we spinazie en andijvie uit eigen land, maar we gaan de periode in dat deze groenten uit Spanje komen.”



In Frankrijk en Spanje was het ook een tijdlang erg regenachtig, wat slecht uitpakte voor de telers, aldus Pauline van den Brandhof. Daar knapte het weer wel op. ,,Maar het was te kort dag om de groenten daar nog vandaan te halen.” Heel vervelend, aldus Van den Brandhof. ,,Ook voor de telers.” De andijvie en spinazie voor AH wordt bij het bedrijf Vezet in het Noord-Hollandse Warmenhuizen gesneden en verpakt.



De problemen zijn na het weekend opgelost, aldus de woordvoerder. In de tussentijd kunnen mensen ook courgette eten, die wel op voorraad is. Of paprika.