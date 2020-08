AH-medewerker Alphons na 50 jaar met pensioen: ‘Heb 500 winkeldieven betrapt’

Aangeboden door De Vegetarische Slager Mis ze niet: dé barbecue-trends van 2020

Loop op een mooie zomeravond over straat en de geur van barbecue ruik je tot in de late uurtjes: barbecueën blijft onveranderd populair. Wel is de manier waarop we barbecueën door de jaren heen veranderd. Ook dit jaar zijn er weer duidelijke barbecue-trends zichtbaar. Dít zijn de meest opvallende!