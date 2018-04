AH stopt meer groenten in nieuwe maaltijden

Het Voedingscentrum hamert er al jaren op dat we meer groenten moeten eten. Bijvoorbeeld door een handje kerstomaatjes en schijfjes komkommer als tussendoortjes te nemen. Het lijkt veel, 250 gram groenten, en veel mensen lukt het niet om dat elke dag binnen te krijgen. ,,Wat we eerst nog wel eens deden, was de maaltijd aanvullen met extra groenten om te kunnen voorzien in de wens gezonder te eten en om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente binnen te krijgen’’, aldus Anoesjka Aspeslagh van Albert Heijn. ,,Maar het toevoegen van extra ingrediënten komt de receptuur van de maaltijd niet per se ten goede. Dat lossen we nu op door een combinatie te maken van een maaltijd met een salade die ook al helemaal klaar is.’’

In 1997 trokken we nog 38 minuten uit voor de avondmaal­tijd, in 2017 is dat nog maar 28 minuten

,,Nederlanders willen niet per se korter in de keuken staan, maar het kan’’, legt Aspeslagh uit. ,,In 1997 trokken we nog 38 minuten uit voor de avondmaaltijd, in 2017 is dat nog maar 28 minuten. Met deze innovaties spelen we in op de behoefte om te variëren en om tijd te besparen.’’ n de maaltijden zit minder suiker, volgens AH zelfs 30 miljoen suikerklontjes minder op jaarbasis. Ook zit er meer groenten in en is de hoeveelheid verpakkingsmateriaal met 15 procent verminderd. Een van de vernieuwingen is de combinatie van een warme maaltijd met een salade.