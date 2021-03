Al 40.000 handtekeningen voor lager btw-tarief groente en fruit

De petitie van supermarktketen Dirk van den Broek om de btw op groente en fruit te verlagen van 9 naar 6 procent kent in een week tijd al 40.000 ondertekenaars. Algemeen directeur Marcel Huizing van Dirk zal na de Tweede Kamerverkiezingen de petitie in Den Haag overhandigen.

Onder het motto ‘de tijd is rijp’ kondigde Dirk de handtekeningenactie vorige week met grote advertenties in de dagbladen aan. Volgens de supermarkt is de prijs van gezond eten veel harder gestegen dan de prijs van ongezond eten. Daardoor is kiezen voor gezond soms helemaal geen keuze, aldus Dirk.

,,De enorme hoeveelheid reacties in de dagen na mijn oproep was overweldigend. Blijkbaar zijn veel Nederlanders het met ons eens dat we samen zoveel mogelijk moeten doen om gezond eten voor iedereen toegankelijk te maken”, aldus Huizing.

Om groente en fruit voordeliger te maken, doet de grootgrutter daarom een beroep op de overheid voor een btw-verlaging op de verse producten. Dirk roept naast consumenten ook andere supermarktketens op om de petitie op de site detijdisrijp.nl te tekenen.

Huizing weet als geen ander hoe belangrijk het is om gezond te eten, vertelde hij vorige week aan deze site. ,,Twaalf jaar geleden woog ik 40 kilo meer dan nu. Vooral door het wijzigen van mijn voedselpatroon viel ik veel af. Daarom is het van groot belang dat supermarkten gezond voedsel aanbieden voor een betaalbare prijs. De btw-verhoging die in 2019 inging, is voor groenten en fruit niet meer te verdedigen. Daarom beginnen we de petitie. Het moet mogelijk zijn de politiek te bewegen het tarief terug te zetten op 6 procent.’’

