Al gehoord van de kookstopmethode? 'Dat werkt écht!’

De scholen beginnen weer: zo vul je de broodtrom­mel gezond én origineel

20 augustus Voor kinderen in Zuid-Nederland is de zomervakantie weer voorbij. De broodtrommels worden weer in de rugzakken gestopt. Maar wat doe je in de broodtrommel zelf? Het Voedingscentrum geeft tips voor originele pauzehappen en de lunch op school.