Al zin in Heel Holland Bakt? Met dit boek kun je je voorbereiden

Weet jij welke limoenen in een key lime pie horen? Of wat de oorsprong van janhagel is? René Dings spoorde de verhalen op achter de bekendste koeken en gebaksoorten die wij eten. Hij bracht ze samen in zijn gebakwoordenboek.

Hij nam tijdens een vakantie in de Ardennen een hap van een frangipanegebakje dat hij die middag had gekocht bij de bakker en vroeg zich ineens af waarom dat taartje eigenlijk heet zoals het heet.



René Dings vraagt zich zulke dingen wel vaker af, vertelt hij in een telefonisch interview. ,,Met mijn gebakje in de ene hand en de telefoon in de andere ging ik googelen. Toen kwam ik allerlei verhalen tegen over tompouce en de tarte tatin maar niet over de frangipane. Ik verdronk een beetje in de mooie verhalen en ik vond uiteindelijk ook het verhaal achter de frangipane.”

Daar zit een boek in, dacht hij al snel. Dat werd Van Appelbol tot Zeeuwse bolus dat onlangs verscheen. ,,In bakboeken staat wel vaak iets over een recept. Zoiets als ‘wist je dat speculaas al 500 jaar oud is en vroeger werd het zo en zo gebakken’, maar er staan vaak kort-door-de-bochtwaarheden in. Net niet helemaal waar of net niet helemaal compleet.”

Bestond zo’n boek nog niet? Bakkers hebben toch hun instructieboeken.

,,Ik heb het niet gevonden en dan nog. Ik denk natuurlijk dat ik het beter en completer heb gedaan. Ik heb veel bronnen gebruikt en ik heb weer een andere invalshoek gekozen. In bakboeken gaat het over hoe spatelen moet en wat ganache precies is.”



Het is een lange lijst en uw boek staat vol verhalen. Bent u geen koekje vergeten?

,,Ik vrees het moment dat iemand zegt: waarom staat dat gebak er niet in? Of dat koekje? Maar ik heb heel erg mijn best gedaan om de belangrijkste soorten te noemen. De vraag blijft: wat is gebak? Worstenbroodjes staan er niet in en wentelteefjes ook niet. Donuts juist weer wel, dat is zo’n populaire koek dat die erbij moest. Oliebollen vind ik juist weer niet echt gebak. Er zullen mensen zijn die zich afvragen waarom de Vlaardingse ijzerkoekjes er niet in staan of de Weesper moppen, maar dat zou echt te veel worden. Oranjekoek staat er weer wel in, omdat die zo bekend is en niet alleen bij Friese bakkers maar ook in supermarkten te koop is.”

Het lijkt me een ideaal boek om bij de hand te hebben tijdens het bakprogramma Heel Holland Bakt.

,,Ja, zeker. Ik weet dat de kandidaten een keer bij de technische opdracht de croquembouche gingen maken. Je vraagt je dan af waarom die soezentoren zo heet. In mijn boek kun je meteen zien hoe het zit.”



Tipje van de sluier: de soesjestoren wordt overgoten met gekarameliseerde suiker en is vaak versierd met amandelen, chocolade en ander lekkers. Dings schrijft: ‘In het begin van de negentiende eeuw werd de croquembouche voor het eerst gemaakt in Frankrijk. De naam 'croquembouche’ komt dan ook uit het Frans en betekent letterlijk: knispert in de mond.’

In het boek krijg je ook antwoord op de vraag wat het verschil is tussen een cupcake en een muffin, de vermoedelijke oorsprong van de naam financiertje en die van frangipane natuurlijk. Het is niet helemaal duidelijk waar het gebakje met amandelspijs, boter, ei, citroenrasp en bloem de naam aan te danken heeft, maar Dings - die eerder onder meer een boek schreef over straatnamen - heeft er een aantal verhalen erover achterhaald die vertellen hoe het mogelijk zit.

Was het frustrerend om niet altijd precies te weten wat de herkomst was?

,,Ik heb daar gemengde gevoelens over. Het is frustrerend maar ook mooi als iets lekkers al zo oud is dat je het niet meer kunt achterhalen. Dat mysterieuze is leuk, als het maar niet te vaak gebeurt. Gelukkig heb ik heel veel wel kunnen vinden in oude kookboeken en tijdschriften en kranten.”



De eerste uitzending van Heel Holland Bakt is op zondag 15 december. Het boek van René Dings heet Van Appelbol tot Zeeuwse bolus en ligt nu in de winkel.