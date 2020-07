Albert Heijn begint met boodschappen bezorgen in België

Koken & etenAlbert Heijn gaat ook in België boodschappen thuisbezorgen. Inwoners van tien gemeenten in de provincie Antwerpen kunnen hun aankopen bij een besteding vanaf 50 euro thuis laten leveren. De bezorgkosten bedragen maximaal 5 euro.

In een eerste testfase richt de Nederlandse supermarktketen zich op de 85.000 huishouders van de tien Antwerpse gemeenten Borsbeek, Hove, Lint, Kontich, Wilrijk, Berchem, Hemiksem, Aartselaar, Mortsel en Edegem. Op woensdag 5 augustus worden de eerste boodschappen daar thuis geleverd. In een volgende fase is het de bedoeling het concept in heel Vlaanderen uit te rollen.

Op 30 minuten nauwkeurig

,,Toen we een tijd geleden de komst van thuisleveringen in België aankondigden, meldden de Vlamingen zich massaal aan op onze website’’, zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. ,,Inzetten op die tien gemeenten is een bewuste keuze. We willen leren van onze eerste klanten. Wat vinden ze fijn? Wat kan beter? Op deze vragen krijgen we snel antwoord. En als het nodig is, sturen we bij.”

Een thuislevering kan voor een winkelmand vanaf 50 euro en de bezorgkosten liggen nooit hoger dan 5 euro. Er is geen verschil tussen de prijzen in de fysieke winkel en de prijzen online. De levertijd is bovendien op 30 minuten nauwkeurig. Je hoeft dus nooit lang te wachten op de bezorger, is de belofte.

100 winkels

Albert Heijn is door de jaren band een vertrouwd gezicht geworden in de provincie Antwerpen. In 2011 opende de eerste Belgische Albert Heijn de deuren in Brasschaat. ,,We zitten ondertussen stevig op de rit in Vlaanderen en we blijven doorgaan met het openen van sterke, nieuwe winkels. We zijn op weg naar 100 winkels”, aldus Van den Heuvel. ,,We weten wat de Vlaming wil: Hollandse prijzen, een verrassend assortiment en persoonlijke service. Dat krijg je in al onze winkels en dus ook online.”

