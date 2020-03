Albert Heijn breidt plantaardig assortiment uit met ‘zuivel’

Plantaardig zuivel is een lactosevrij alternatief voor zuivel, populair bij veganisten, mensen met lactose-intollerantie of dierlijk zuivel willen nuttigen. De producten zijn gemaakt door het in Amsterdam gevestigde bedrijf Abbot Kinney’s. Dat maakt sinds 2018 onderdeel uit van het natuurvoedingsbedrijf Wessanen en wil het grootste plantaardige yoghurt- en ijsmerk van Europa te worden.

,,Wij hopen dat we de naamsbekendheid van het merk kunnen vergroten door deze mooie stap met Albert Heijn’’, aldus mede-oprichter Jimme Slippens. In 2020 gaat Abbot Kinney’s van 88 verkooppunten in Nederland naar 2019 naar 846 verkooppunten in 2020.

Plantaardig

De laatste jaren wordt de consument zich steeds bewuster van de impact van ons huidige eetpatroon op dier en natuur, en supermarkten spelen hierop in. ,,Retailers verbreden het aanbod in de schappen naar meer plantaardig’’, zegt Celine Spoorenberg van marktonderzoeksbureau IRI.

Trendonderzoeker en foodwatcher Anneke Ammerlaan stelt dat het voor Abbot Kinney’s niet de meest gunstige tijd is om een nieuw product in de markt te brengen, vanwege de coronacrisis. ,,Dit is natuurlijk allemaal gepland voordat alle ellende begon.’’



Onderzoek in de supermarkten laat zien wat er op dit moment blijft staan. ,,Te zien was dat het gehele zuivelschap leeg was, op de dure en plantaardige producten na’’, zegt Ammerlaan. De producten van Abbot Kinney’s vallen in het hogere prijssegment, daarom is het volgens Ammerlaan niet de meest uitgelezen tijd. ,,Dat zal niet makkelijk zijn voor ze.’’

,,Mensen zijn op dit moment niet zo bezig met plantaardig’’, stelt Ammerlaan. ,,De doelgroep ligt vooral bij de zzp’ers en de millennials, de veganistische ontwikkeling speelt zich vooral in die creatieve groepen af.’’ Volgens Ammerlaan gaat het plantaardige op dit moment licht on hold bij de massa die ermee bezig was. ,,Dat is jammer, maar op termijn zet het wel door.’’

Toegankelijkheid

,,Op dit moment zijn onze producten vooral te vinden bij natuurwinkels als Ekoplaza en Marqt, of bij horecazaken’’, vertelt Slippens. ,,We houden ons nu bezig om ons in verschillende landen te vestigen in meer toegankelijke supermarkten.’’ De prijzen variëren van 1,99 tot 3,89 euro.

Plantaardige producten zijn volgens Ammerlaan duur door de kleinschaligheid ervan. ,,Op dit moment is de hoge prijs waarin het bedrijf zit even irrelevant.’’ Maar Ammerlaan stelt dat daar in de toekomst ook iets gaat gebeuren. ,,Wellicht gaan ze beter kijken naar de kostenontwikkeling.’’ Het doel om het grootste plantaardige merk van Europa te worden is volgens Ammerlaan een mooi streven. ,,Maar ze hebben de tijd niet mee.’’