Albert Heijn gaat Nutri-Score gebruiken

Koken & etenOm een gezonde keuze te maken in de winkel, is de Nutri-Score een goede graadmeter, vindt Albert Heijn. De marktleider in de supermarktwereld heeft bekendgemaakt voorstander te zijn van dit logo op producten en gaat het label zelf gebruiken voor de huismerkproducten.

Hak maakte vorige week bekend het logo te gaan gebruiken op alle groenten en fruit. Daarmee is het bedrijf voorloper in de lange discussie in voedselland over de aanduiding op producten. Ook Iglo kondigde aan dit logo te gaan gebruiken. Vroeger gebruikten producten het ‘groene vinkje’ maar dat is afgeschaft. Er komt almaar niets voor in de plaats omdat de voedselfabrikanten het niet eens kunnen worden over welk hulpmiddel het meest geschikt is.

Nutri-Score geeft in een oogopslag aan hoe gezond een product is: de kleuren variëren van groen tot rood. Consumenten kunnen gemakkelijk zien welk product ze moeten hebben als ze een gezondere keuze willen maken. In België is het systeem al ingevoerd. ,,Bij Delhaize hebben we goede ervaringen opgedaan", aldus AH-woordvoerder Anoesjka Aspeslagh. ,,Wij zijn er al een tijdje mee bezig en we hebben in november vorig jaar daarom een verzoek tot goedkeuring van Nutri-Score bij de staatssecretaris van VWS ingediend.”



Eerder heeft de branchevereniging van supermarkten zich positief uitgelaten over het hulpmiddel. De Consumentenbond roept burgers zelfs op om Nutri-Score in te voeren via een burgerinitiatief. Bedrijven die producten maken die veel suiker of vet bevatten, bijvoorbeeld snoep of frisdrank, lijken minder belangstelling te hebben voor de score. Zo heeft Coca-Cola vooruitlopend op een landelijke beslissing het Britse stoplichtsysteem omarmd. Dit pakt gunstiger uit voor frisdranken omdat ook vet en zout hierin worden meegenomen en meer groen oplicht op het logo.

,,We gaan na de zomer de logo's vermelden op de site. We beginnen met producten waar consumenten hulp bij kunnen gebruiken", aldus Aspeslagh. ,,Een tomaat is gezond, maar voor wie ontbijtgranen, crackers of beschuit kiest, is het ingewikkelder als ze voor het schap staan. Je kunt nu al zien op de suikerwijzer welke producten weinig suiker bevatten, maar Nutri-Score toont snel of het een gezondere keuze is. Het zou mooi zijn als iedereen hetzelfde systeem gebruikt. We gaan in het najaar kijken naar de schappen in de winkel.”

Anita Scholte op Reimer, hoofd kwaliteit en duurzaamheid bij Albert Heijn laat weten waarom ze voorkeur heeft voor het Franse systeem: ‘Sinds de afschaffing van het vinkje mist een helder voedselkeuzelogo waarmee klanten geholpen worden als ze bij het schap staan. Albert Heijn heeft diverse systemen bekeken en is voorstander van het Franse Nutri-Score. Dit logo informeert klanten op een gedegen, duidelijke en volledige manier in één oogopslag over de nutritionele waarden van het product. Het zou mooi zijn als Nutri-Score zowel door de overheid, het bedrijfsleven als andere betrokken organisaties wordt omarmd zodat het voor alle consumenten in Nederland een stuk makkelijker wordt de gezonde keuze te maken.’