Albert Heijn haalt kaas met ‘poepbacteriën’ uit de winkel

De kaas bevat te veel van de bacteriën die een stof produceren die schadelijk is voor mensen met een een slechte afweer. Vooral ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid kunnen ernstiger klachten krijgen. De stof veroorzaakt schade aan de cellen in de darmwand. De diarree die dat tot gevolg heeft, duurt een paar dagen.

In enkele producten is mogelijk ook de bacterie ‘Listeria monocytogenes’ aanwezig. Symptomen van een listeriabesmetting zijn koorts, rillingen, pijn in de rug en hoofdpijn. De duur van de klachten kan sterk variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Bij zwangere vrouwen kan een listeriabesmetting leiden tot een miskraam of hersenvliesontsteking.