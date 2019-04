Albert Heijn koopt eetwebsite rond Rudolph van Veen en Irene Moors

De supermarktketen, onderdeel van het beursgenoteerde Ahold Delhaize, maakt niet bekend welke prijs wordt betaald voor de start-up. De transactie wordt naar verwachting in het lopende kwartaal afgerond. De overname past volgens Albert Heijn in de strategie om voeding en gezondheid meer centraal te stellen.



Volgens Albert Heijn biedt de overname kansen voor speciale acties voor klanten, gericht op de promotie van een gezonde levensstijl. ,,Denk bijvoorbeeld aan recepten in Allerhande of extra attentie voor gezonde producten’’, zegt Marit van Egmond, die sinds een paar maanden aan het roer staat bij Albert Heijn. ,,FoodFirst is gespecialiseerd in het geven van adviezen op maat. Hoe we de samenwerking verder gaan invullen, gaan we de komende tijd bekijken.’’



FoodFirst Network is opgericht door Jan Dekker, de man die ook kookkanaal 24Kitchen van de grond tilde. ,,Met deze stap krijgen we in één klap een enorm bereik en dat past bij onze missie: zoveel mogelijk mensen helpen gezonder te leven. Dat we binnen het AH-concern zelfstandig verder kunnen bouwen, is voor ons een pré. Tegelijkertijd hebben we veel zin in de samenwerking met de professionals van Albert Heijn.’’ Voor Dekker is het ook van belang dat de site reclamevrij blijft. ,,Dus we gaan ook geen reclame maken voor AH. We zijn nu wel overgenomen, maar handelen onafhankelijk.’’ Hoeveel leden het onlineplatform (sinds een jaar actief) nu telt, wil Dekker niet zeggen. ,,Dat vind ik niet van belang, we hebben behoorlijk wat leden en de verwachting is dat we met support van Albert Heijn flink gaan uitbreiden. Ik heb een duidelijke missie: Nederland gezonder maken. Daar kan deze samenwerking bij helpen.’’