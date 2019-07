Albert Heijn test bezorgrobot in Eindhoven

Supermarkt Albert Heijn is vandaag een proef met een bezorgrobot begonnen. De robot bezorgt bestellingen aan klanten op de High Tech Campus in Eindhoven. De proef, die in maart werd aangekondigd, duurt twee weken.

De bezorgrobot rijdt vanaf tot 26 juli, zo meldt de woordvoerder van AH. De robot komt in actie tussen 10 en 16 uur. ,,Bezoekers van de campus kunnen via een app hun bestelling doen bij de AH to go die daar gevestigd is. Medewerkers plaatsen de bestelling in de robot die vervolgens naar de locatie rijdt waar de klant zich bevindt.” De klant haalt de boodschappen zelf uit de robot.

De bezorgrobot is ontwikkeld door het bedrijf TeleRetail. Hij maakt gebruik van een virtuele plattegrond om zijn weg te vinden en is voorzien van sensoren om ervoor te zorgen dat hij nergens tegenaan rijdt. ,,Het is echt een test”, zegt de woordvoerder. ,,Dus we gaan nadien bezien of hij in het straatbeeld te zien zal zijn.”

Virtuele plattegrond

De plannen werden eerder gepresenteerd tijdens het Digital Food conference in Amsterdam door Frans Muller, CEO van Ahold Delhaize. ,,In het buitenland bestaat het al. We hebben in Zaandam al bijna een volledig gemechaniseerd distributiecentrum staan. Ontwikkelingen op dit gebied gaan snel”, zo meldde een woordvoerster bij de presentatie.



Amazon is eerder dit jaar ook met een vergelijkbare proef met robots begonnen. De Amerikaanse webwinkel maakt gebruik van kleine zelfrijdende voertuigjes om pakketten te bezorgen, in eerste instantie als test in de staat Washington. Tijdens de testperiode is er altijd een bezorger bij om te checken of het goed gaat.