Alcoholvrije gin getest: ‘Met een scheut tonic erbij verandert het in een godendrank’

Eigenlijk mogen we het geen alcoholvrije gin noemen: in de wet staat dat gin 37,5 procent alcohol moet bevatten. Goed, alcoholvrij kruidendistillaat dan. Net als bij gewone gin zijn er bij het maken van de alcoholvrije variant, die in 2015 op de markt kwam, verder geen regels.



Sam Hilkens, food & beverage-manager bij hotel The Dylan Amsterdam, over de alcoholvrije variant: ,,Meestal distilleren makers een basisvocht zonder alcohol - vaak water - met smaakstoffen.’’ Het kan ook anders. Maarten van Vliet bedacht als hoofdbartender van Bar Brasserie OCCO in The Dylan Amsterdam het eigen huismerk VirGIN. ,,Daarvoor infuseer ik alcoholvrije wijn met jeneverbes, kruiden en specerijen.’’