Alcoholvrije sterke drank: laf drankje of goede vervanger van echte borrel?

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal reviewen experts de alcoholvrije sterke drank van Lyre’s.

Het prijswinnende merk Lyre’s maakt alcoholvrije sterke dranken en likeurtjes. Volgens trendwatcher Anneke Ammerlaan zijn ze daarin zeker niet de enige, want bij de Hanos struikel je bijna over de alcoholvrije sterke alternatieven. ,,Een bekend merk is Seedlip, een producent van alcoholvrije spirits. Zelfs Martini verkoopt nu alcoholvrij. Ik gebruik beide weleens voor een cocktail, maar het is nooit het echte werk’’, vindt zij.

In tegenstelling tot andere merken, is het assortiment van Lyre’s wel opvallend groot. De producent heeft maar liefst dertien verschillende smaken in hun collectie, allemaal gebaseerd op alcoholische klassiekers. Verwacht daarom geen originele smaken, aldus de producent. Juist niet. Het zijn de smaken die je kent waarmee je net zulke lekkere cocktails kunt brouwen.

De producten zijn sinds september ook in Nederland verkrijgbaar. Je koopt ze online voor 24,99 euro per fles en dat is best prijzig, vindt Ammerlaan. ,,Zeker omdat je geen accijns hoeft te betalen zoals bij alcohol. Maar de ontwikkeling is nog vrij nieuw en bedoeld voor een kleinschalig publiek. Dat maakt de productie waarschijnlijk zo duur.’’

Laffe borrel

Wie nooit kan wachten om de nieuwste alcoholvervangers te proberen is cocktailkoningin Tess Posthumus. Volgens de in 2018 uitgeroepen ‘beste barvrouw ter wereld’ kan een alcoholvrij alternatief heel goed werken in een cocktail. ,,Al is de uitdaging groot. Alcohol is een smaakmaker, het zorgt voor smaaknuances en complexiteit. Laat je dat weg, riskeer je al snel dat je eindigt met een laf vruchtensapje in plaats van een volwassen borrel.

Alcoholvrije brouwers als Lyre’s proberen dat te maskeren door hun dranken op een zelfde manier te brouwen als alcohol. Bijvoorbeeld door het destilleren van de dranken. Daarmee krijg je diepere smaken dan dat je enkel geur- en smaakstoffen zou toevoegen. Volgens mij is dat precies wat een goede alcoholvrije borrel maakt: complexiteit.’’ Met dat in gedachte probeerde Posthumus drie producten van Lyre’s: De London Dry Spirit (gin), American Malt, (whisky) en tot slot Aperitif Rosso (Campari).

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm American Malt is de vervanger voor whisky © Lyre's

Laf of niet?

Het eerste product: de Londen Dry Spirit, oftewel de neppe gin, probeerde Posthumus in combinatie met tonic en een fruitige maar droge soda van het merk Londen Essence. ,,Een soort Gin Tonic dus’’, vertelt zij. ,,Het viel mij een beetje tegen, want de mixdranken ‘klappen’ er makkelijk overheen. De ‘gin’ was ver te zoeken. De alternatieven van Seedlip vind ik beter passen bij zo’n cocktail. Daarom geef ik deze een 5.’’

De American Malt was daarentegen verrassend goed. ,,Die dronk ik in een mix met ginger ale en sinaasappel zest. Lekker, je proeft het kruidige wat een bourbon brengt. Dus ik snap wat ze bedoelen met een vervanger van whisky, al is en blijft het wel iets heel anders. Daarna maakte ik een cocktail met citroensap en wat honing- en gembersiroop. Een soort Penicillin dus. Wederom lekker. Een 7.5!’’

Tot slot de Aperitif Rosso: ,,Die was een beetje bitter maar vlak naar mijn smaak. Ik miste de viscositeit, wat een aperitief zoals campari meestal wel heeft. Ik probeerde deze drank met een alcoholvrije vermouth van een ander merk Æcorn en de American Malt van Lyre’s. Een soort Negroni, een klassieke Italiaanse cocktail, maakte ik ervan. Het was lekker, maar hij haalt het niet bij een klassieke Crodino, een ander alcoholvrij aperitief uit Italië. Deze krijgt van mij daarom een 6.’’

Tekst gaat door onder de foto

Volledig scherm Londen Dry Spirit oftewel gin. © Lyre's

Eindoordeel

De vraag is of Posthumus de producten ook in haar eigen cocktailbars ‘Flying Dutchman Cocktails’ en ‘Dutch Courage’ zou schenken. ,,Voor de American Malt kan ik wel een plekje vinden’’, is haar antwoord. ,,De kwaliteit van de producten is goed, al vind ik het stom dat ze in koeienletters ‘London Dry’, ‘American Malt’ en ‘Aperitif’ op de fles zetten. Dan ga je het automatisch vergelijken met het echte werk en dat is het nou eenmaal niet. Volgens mij moet Lyre’s trots zijn dat ze alcoholvrije en complexe smaakmakers op de markt hebben gebracht.’’

Voor de thuismixers adviseert Posthumus om de alcoholvrije versies voor het gebruik in cocktailrecepten wel te vergelijken met de alcoholische klassiekers. Is je alcoholvrije drank fris, circusachtig of licht van kleur? Dan is het een goede vervanger van gin, jonge jenever of wodka, in diezelfde hoeveelheden. Een drank als American Malt gaat meer de donkere en kruidige kant op en gebruik je het liefst in plaats van de donkere spirits. Maak daar bijvoorbeeld een Dacquiri mee. Mijn advies is: denk vooral niet te lastig. De winnende ingrediënten om makkelijk non-alcoholisch mee te mixen zijn: tonic, flavoured soda’s, ginger ale of ginger beer.’’

Tot slot is het puur drinken van de alcoholvrije dranken af te raden. ,,Daar is het niet voor bedoeld. Dat is veel te heftig, een soort parfumwater drink je dan. Alcoholvrije spirits hebben verwatering nodig in de vorm van sap, soda of tonic zodat alle smaken mooi vrij kunnen komen. Niet doen dus.’’

Volledig scherm Aperitif Rosso. © Lyre's

Hieronder vind je video’s met de lekkerste recepten:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.