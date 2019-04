Aldi begint campagne tegen oneerlijke vergelijking boodschappenmandje Kassa

Pluimage

Aldi lijkt experts van diverse pluimage aan zijn kant te hebben. Retailkenner Dirk Mulder van ING meldde in een tweet direct dat het onderzoek van Kassa ‘niet serieus te nemen’ valt. ,,Toch knap dat Kassa het klootjesvolk wijsmaakt dat een mandje boodschappen bij de AH goedkoper is dan bij de Aldi’’, reageerde columnist Arthur van Amerongen ( Volkskrant , HP/De Tijd ). Ook retailexpert Paul Moers benadrukt bij Kassa dat de test alleen naar de prijs kijkt en niet naar de kwaliteit. Over die kwaliteit zegt Moers: ,,En daar blijven die discounters ongelofelijk goed in.” Nog explicieter zegt retailprofessor Laurens Sloot het op Twitter. ,,Als je merken gaat vergelijken moet je ook de kwaliteit 1 op 1 kunnen vergelijken, anders ben je bewust de zaak aan het besodemieteren.’’ En: ,,Het wordt hoog tijd dat Kassa een keer aangeklaagd wordt voor het bewust verspreiden van onjuiste en onvolledige informatie. #prutsonderzoek #fakenews.’’ Peter Garstenveld, hoofdredacteur van het vakblad Distrifood gaf op zijn LinkedIn-pagina aan dat hij met Kassa heeft gediscussieerd over de methodiek. ,,Het slaat nergens op en heb het in mijn column sjoemelonderzoek genoemd. Gaat voorbij aan iedere realiteit, op zijn minst ontbreekt het aan context.’’

Heisa

Vorig jaar was er ook al heisa om de vergelijking van Kassa. In vakblad Distrifood kraken experts de methode: er worden maar 26 artikelen aangeschaft en die artikelen zijn ook nog eens ongelijksoortig: de ene koffie of een pak stroopwafels van het huismerk is niet hetzelfde als die van een andere keten. Terwijl consumenten niet alléén maar op prijs afgaan, weet Nienke van de Streek van Aldi. ,,We weten dat onze klanten niet alleen voor scherpe prijzen gaan, maar ook voor een topkwaliteit.” Haar bedrijf doet nooit concessies aan die kwaliteit, aldus Van de Streek.



Als het niet lukt om het tv-programma op andere gedachten te brengen, dan gaat Aldi kijken of er ook juridisch iets te ondernemen valt tegen de testmethode. Om consumenten te informeren over de oneerlijke vergelijking heeft Aldi een speciale pagina ingeruimd op de eigen site.