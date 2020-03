Aldi heeft de focus flink op het milieu, toch gaat de tomaat niet in een papieren zakje

Supermarktketen Aldi heeft het reduceren van plastic verpakkingen hoog op de agenda staan. De afgelopen twee jaar is er kritisch gekeken naar het verminderen van materialen en is onder meer recycling flink gestimuleerd. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een besparing van tienduizenden kilo’s plastic. Een compleet verpakkingsvrije groente- en fruitafdeling, zoals Aldi in België deze week introduceerde, is hier in Nederland echter nog een brug te ver.

Steeds meer supermarkten proberen plasticverpakkingen waar mogelijk te vermijden. Maar de Belgische Aldi-supermarkten namen deze week een wel heel rigoureus besluit door heel veel extra soorten groenten en fruit los aan te bieden. ‘Als een verpakking niet nodig is, zal het product voortaan los worden aangeboden’, stelt de supermarktketen daar. In plaats van plastic komen er papieren zakjes om de producten in mee te nemen.

Beschermende functie

De filialen in Nederland verkopen ook al langer producten zonder verpakking zoals courgettes en aubergines. Maar veel andere versproducten zijn hier juist wél verpakt. ,,Deze verpakkingen hebben een beschermende functie voor de kwaliteit, voedselveiligheid, houdbaarheid, transport en opslag van het product’’, aldus woordvoerder Laetitia Gruwel. Aldi zegt echter wel in alle Nederlandse filialen de focus te hebben op het verminderen van materialen, het stimuleren van hergebruik en recycling en steeds vaker te kiezen voor duurzamere materialen.

In de video hieronder is te zien hoe de nieuwe Belgische situatie eruit ziet:

Duurzaam

,,We zien het als onze missie onze verpakkingen te verduurzamen. Dit doen we door aansluiting bij het Brancheplan verduurzaming verpakken en het Plastic Pact, en ook op internationaal gebied wordt aan het verpakkingsbeleid gewerkt’’, gaat Gruwel verder. In het Brancheplan verduurzaming verpakken wordt een afweging gemaakt tussen de voor- en nadelen van verpakken om zo de duurzaamste oplossing te kiezen. Door de aansluiting bij het Plastic Pact committeert Aldi zich aan de doelstelling van 20 procent minder plastic in 2025, meer recycling en het verzinnen van meer duurzame alternatieven. Daarnaast wil Aldi eind 2020 alleen nog maar 100 procent gecertificeerd materiaal gebruiken voor verpakkingen van papier en karton.

Aldi stelt dat het reduceren van plastic op de groente- en fruitafdelingen twee jaar geleden al is begonnen. Stapsgewijs werd een begin gemaakt met het reduceren van plastic. ,,Zo hebben we bijvoorbeeld de verse kruidenverpakkingen aangepast, waardoor we 80 procent plastic per verpakking besparen. Bij de zoete aardappels en diverse tomatensoorten hebben we de plastic bak vervangen door een kartonnen versie. Ook hebben we bij diverse producten het plastic deksel vervangen door een dun plastic topseal’’, zegt Gruwel. Alles bij elkaar ‘aanzienlijk minder plastic’.

Plastic