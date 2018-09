Alleen maar fruit eten is desastreus: 'Begin er niet aan'

Schrijfster, atleet en expert Janneke van der Meulen (31) uit Amsterdam zweert bij het eten van héél veel fruit. Als ontbijt, lunch en vaak bij het avondeten. ,,Maar ik vul dat om gezondheidsredenen wel aan met biologisch bladgroen, kruiden, zeewier, kiemen, noten, zaden en pitten. Ook slik ik B12 supplementen en ben ik veel in de zon. In fruit zitten niet alle voedingsstoffen, dat moet je echt aanvullen anders mis je dingen.”



Veel meer fruit eten zou ze iedereen in ieder geval wel willen adviseren. ,,Het is één van de slimste dingen die je kunt doen voor je eigen gezondheid, de dieren en de wereld. Het is super gezond. Je gezondheid maakt gigantische sprongen. Als je alleen al elke dag ontbijt met veel fruit, worden je darmen gezonder en krijg je veel meer energie. Ik ken zelfs iemand die binnen no time tien kilo afviel, alleen maar door zijn ontbijt te vervangen door heel veel fruit en dieren uit het menu te schrappen."



Een kilo appels krijgt ook Van der Meulen, die al zestien jaar bezig is met haar levensstijl, niet weg. ,,Zoiets moet je rustig opbouwen en niet van de één op de andere dag doen." Ze vervolgt: ,,Grote meta-analyses concludeerden dat mensen die veel fruit eten het langst en gelukkigst leven. Maar het verschil zit hem wel in of je alleen maar fruit eet of heel veel", aldus Janneke.