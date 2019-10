Allemaal een pannetje mosselen

Het werd gistermiddag in Antwerpen geen recordlange mosseltafel met ruim vierhonderd Belgen, maar dat mocht de pret niet drukken. Het Nederlands Mosselbureau in Yerseke organiseert ieder jaar de Langste Mosseltafel in Park Spoor Noord in Antwerpen.

In 2017 schoven vijfhonderd lekkerbekken aan voor een pannetje mosselen. Was de opkomst dit jaar aan de magere kant, toch gingen er zeshonderd kilo Zeeuwse mosselen over de tong. ,,Een team van 35 mensen stond klaar voor deze uitdaging: 600 kilo mosselen bereiden op tien grote vuurpitten in slechts 30 minuten", aldus Tilly Sintnicolaas van het Nederlands Mosselbureau.

,,De timing van de Langste Mosseltafel is niet toevallig", vertelt Addy Risseeuw, voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. ,,Hoewel het mosselseizoen al drie maanden loopt, zijn in het najaar de Zeeuwse mosselen op hun best: de schelpen zijn dan nog voller omdat er dan meer voedsel in zee is." Maar liefst 65 procent van de Zeeuwse productie, die zo'n 90 tot 100 miljoen kilo per jaar bedraagt, gaat naar België. De gemiddelde Belg eet jaarlijks 5 kilo mosselen.