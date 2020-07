Als de klassieke keuken ergens heilig is, dan is het wel in Italië

Koken & Eten Groente van morgen komt uit gebouw in de stad: ‘Een slaplantje is bij ons veel gelukkiger’

11:52 PlantLab wil de nieuwe revolutie in de tuinbouw worden door groente te kweken met ledlicht in afgesloten ruimtes onder perfecte omstandigheden. ‘Bij ons groeit het beter dan in de vrije natuur onder de zon.’