Als het aan Jifke en Gerben ligt, is eikels eten straks heel gewoon

Problemen

Want de problemen stapelen zich op. Problemen met de waterhuishouding. Krimp van de bevolking, een groeiend aantal leegstaande boerderijen, klimaatverandering, een dramatische daling van het aantal vogels en plantensoorten en boeren die worstelen om nog een goede boterham te verdienen. Het eikelplan is precies zo’n vernieuwende en radicale oplossing die werd gezocht. Ze krijgen nu een financiële bijdrage om het plan – Wat een eikels in Twente! genoemd - verder uit te werken. Er waren tientallen plannen ingediend.

Indianenstammen

Liane Lankreijer, als familielid ook betrokken bij het plan: „Vroeger waren er indianenstammen en volkeren die eeuwenlang bijna volledig leefden van eikels. Dat is helemaal in onbruik geraakt. Alleen ergens in Korea gebeurt het nog. Dan worden ze gegeten met groenten en sambal. Maar verder? Terwijl Twente vol staat met eikenbomen. Iedere boer heeft ze wel op of bij hun landerijen staan. Bijna iedereen heeft er wel één in z’n straat of bij z’n tuin. Maar we doen helemaal niets met al die eikels, terwijl ze heel voedzaam zijn.”