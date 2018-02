Als je partner gewicht verliest, is de kans groot dat jij dat ook doet

130 samenwonende koppels werden willekeurig in twee groepen ingedeeld. In de ene groep volgde een wederhelft zes maanden lang het Weight Watchers-programma met persoonlijke begeleiding en online tools. In de andere groep kreeg een van de partners een informatiebrochure over gezond eten, voldoende beweging en strategieën om je gewicht onder controle te houden. De studie wees uit dat een derde van de partners die niet actief een levensstijlprogramma volgde – terwijl hun partner dat wel deed – 3% of meer van zijn initiële gewicht verloren had na zes maanden. Verklaring hiervoor is het zogenaamde ripple effect.