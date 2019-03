‘Als je rendang kunt maken, snap je de Indische keuken’

Wanneer je nieuw bent in de Indische keuken kunnen sommige gerechten moeilijk zijn. Jalhay is pas een aantal jaar thuis in de Indonesische keuken: ,,Ik ben Indonesisch maar pas op mijn veertigste kwam ik in aanraking met deze gerechten.’’



Jalhay groeide op met de Franse keuken. ,,Ik begreep nooit hoe de Indonesische keuken in elkaar zat, ik vond het lastig en wilde er ook niet mee bezig zijn.’’ Toen hij 40 was en onderhand vader, wilde hij meer leren over zijn afkomst. Hij vertrok naar Indonesië om met zijn vader zijn wortels te ontdekken. Zoals hij zelf beschrijft in zijn boek: ‘Tijdens de reis is er een zaadje geplant in mijn hoofd om zelf iets te gaan doen met de Indonesische keuken’.