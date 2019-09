‘Als wij stoppen met vlees eten, stopt de ontbossing’

Koken en Eten Deze toprestau­rants winnen de Gouden Pollepels

11:00 De winnaars van de Gouden Pollepel zijn bekend: Zilt en Zoet in Maartensdijk, Brasserie Springer in Schoonhoven, Nayolie in Voorschoten en petit restaurant Louise in Rotterdam. Vanmiddag krijgen zij de prijzen uitgereikt.