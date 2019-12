Altijd Hollandse pot? Zo maak je een avond gourmetten exotisch

Vandaag kookt Jet voor moeder Gina, vader Marco en zoon Thomas die normaal oud-Hollands eten. Voor het Brabantse gezin is een speciaal exotisch gourmetgerecht bedacht: taco’s met Spaanse chorizo, guacamole en zoete aardappel. Moeder Gina kookt altijd erg voorzichtig volgens zoon Thomas. Hij wil graag wat nieuws en exotisch proberen.

Op de gourmet liggen normaal gesproken bij deze familie voorgesneden en voor-gemarineerde stukjes vlees zoals hertenbiefstuk, kipfilet en miniburgertjes van de slagerij waar Gina werkt. Rond de kersttijd heeft Gina vaak zeshonderd tot duizend gourmetbestellingen bij de slagerij. ,,Heb jij zelf nog wel zin in dat vlees als je al die schalen hebt gemaakt voor de kerst?” vraagt Jet. ,,Ik moet wel proeven van alles wat ik heb gemaakt, maar ik heb nog wel zin om lekker te eten”, antwoordt Gina.

Volgens Thomas is het tijd voor wat nieuws. ,,Het is allemaal wel lekker, maar het is ieder jaar hetzelfde natuurlijk. Het is wel leuk om eens iets anders te proberen. Ik hou van pittig en dat krijg ik eigenlijk ook nooit van mijn moeder.”

Aan de slag

Voordat Jet en Gina de taco-vulling bereiden, schenken ze eerst een glaasje wijn in. Tijd om te beginnen. De taco’s worden rijk gevuld met Spaanse chorizo, gebakken zoete aardappel blokjes, guacamole en crème fraîche. Van chorizo houdt Gina eigenlijk niet. ,,Die worst hebben wij ook in de winkel, maar zo gesneden lust ik hem niet.”

Ze beginnen met het schillen van de zoete aardappels. ,,Als je hier niet van houdt, kun je het natuurlijk ook vervangen met pompoen of normale aardappels”, zegt Jet. De zoete aardappels worden gemarineerd in een dressing van olijfolie en cayennepeper voor een extra kick. Ook worden ze in kleine blokjes gesneden en alvast voorgebakken in de oven.

Voor de guacamole prakken ze alvast twee avocado’s. Er mag een chilipeper in, verse koriander, bieslook en wat limoensap. Om ervoor te zorgen dat guacamole minder snel bruin wordt, doet Jet de avocado-pitten midden in de guacamole.

Inmiddels zijn de zoete aardappels klaar en kunnen ze al in een mooi schaaltje voor op tafel. Als extra toppings heeft Jet verse koriander, jalapeño plakjes, crème fraîche en rode ui. Gina snijdt de uien in mooie halve maantjes. Ze hoeft bijna nooit te huilen van de ui. Haar truc: eet een kauwgompje. Alleen de chorizo moet nog in blokjes gesneden worden en ze kunnen al aan tafel.

,,Wat denk je? Gaan jullie het lekker vinden?" vraagt Jet nieuwsgierig aan Gina. ,,Ik denk het wel. Het ziet er heerlijk uit!"

Gourmettijd

Eerst begint het Brabantse gezin met alle hapjes van de slagerij. Hierna is het tijd voor de gourmetspecial die Jet en Gina samen hebben bereid. ,,Ik ben benieuwd of ik het nog kan overtreffen”, zegt Jet. Ze beginnen met het opwarmen van de taco's op de grillplaat. Dit hoeft maar heel even, anders worden ze te krokant. De chorizo-blokjes worden krokant gebakken in gourmet-pannetjes met een beetje olie. Ook mag de zoete aardappel en de ui meegebakken worden. Om het extra lekker te maken, doet Jet nog wat oregano over de aardappeltjes.

Tijd om de taco’s te bouwen. ,,Ik ben heel benieuwd hoe het gaat smaken. Het ziet er allemaal zo speciaal uit”, zegt Thomas. Allemaal proeven ze van de taco’s terwijl Jet in spanning wacht op hun reactie. Normaal gesproken eten ze oud-Hollandse pot, dus dit is totaal wat anders.

Geweldig receptje

Vader Marco vindt het een succes. ,,Die jalapeño's, daar houd ik wel van. Ik vind het een geweldig receptje. Normaal gourmetten we nooit exotisch, het is altijd Nederlandse gourmet wat we doen. Dit was natuurlijk wel een stapje buiten de Europese grenzen.”

Zelfs Gina vindt het heerlijk. Van chorizo houdt ze niet, maar op deze manier wel. De gebakken blokjes chorizo mogen van haar blijven. Ook Thomas is enthousiast. Hij hoopt dat zijn moeder hierdoor vaker anders durft te koken. ,,Ik denk dat ze nu wel een beetje het idee heeft dat ze dit ook kan. Het kán ook, dus ik denk dat het ook vaker op tafel komt”, zegt hij met een grote glimlach.

Het recept voor de gourmet met een Mexicaanse twist vind je hieronder.

Taco's met Spaanse chorizo en zoete aardappel

Taco's met Spaanse chorizo en zoete aardappel

Ingrediënten

Vulling

8 kleine maïstortilla’s

700 g zoete aardappels

Neutrale olijfolie

Zout en Peper

1 tl gerookt-paprikapoeder

1 tl cayennepeper



Toppings

3 kleine rode uien

200 g chorizo

2 tl gedroogde oregano (per portie een snufje nodig)

200 ml crème fraîche

2 el ingelegde jalapeño's

1/2 bos koriander



Guacamole

2 eetrijpe avocado's

1-2 limoenen

1/2 bosje bieslook

1/2 bosje koriander

1 rode peper



Extra nodig

Bakpapier, gourmetstel



Bereiding

Totale tijd: 30 minuten



1. Verwarm de oven voor op 220˚C.

2. Schil de zoete aardappels en snijd in kleine blokjes van 1x 1 cm. Meng in een kom 3 el olie met een snuf zout, een draai peper, het gerookt paprikapoeder en cayennepeper. Voeg de aardappelblokjes erbij en meng goed.



3. Spreid uit over een met bakpapier beklede bakplaat of grote ovenschaal en rooster de aardappels in circa 10 minuten gaar. Schep halverwege het bakken een keer om.

4. Pel en snijd de rode uien in smalle partjes. Snijd de chorizo in stukjes. Leg samen op een bord of schaal.

5. Maak, voor de guacamole, de avocado’s schoon (bewaar de pitten). Prak het vruchtvlees in een kom. Pers de limoen erboven uit. Snijd de bieslook en korianderblaadjes en voeg toe. Maak de peper schoon, verwijder de zaadlijst en snijd fijn. Schep alles door elkaar en doe de guacamole over in een kom. Leg de pitten er tot gebruik in (dit voorkomt bruin kleuren)

6. Doe de geroosterde zoete aardappel en oregano in bakjes. Doe ook de crème fraîche en ingelegde jalapeño in een klein kommetje. Pluk de korianderblaadjes en doe in een kom. Leg de tortilla’s op een bord.

Aan tafel

7. Bak voor de vulling eerst de ui en chorizo in een scheutje olie. Voeg, als de uien zacht zijn, de aardappel met een snufje oregano erbij en verwarm.

8. Verwarm de tortilla’s even op de plaat. Vul ze met een lepel guacamole, het chorizo-mengsel, crème fraîche, koriander en plakjes jalapeño.

Tips van Jet

- In plaats van zachte maïstortilla’s kan je ook ‘onze’ harde taco’s nemen of kleine bloemtortilla’s.

- Een taco in Mexico is een gevulde zachte maïstortilla. In Nederland worden harde taco-schelpen verkocht die je kan vullen. Neem je die? Bak ze dan even in de oven. De zachte tortilla’s kan je op de plaat van het gourmetstel verwarmen.