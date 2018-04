Amerikaanse keten TGIF denkt dat het nu wel gaat lukken in Nederland

Koken & etenBij TGI Friday's is het elke dag vrijdag. De eerste Nederlandse vestiging van de populaire Amerikaanse restaurantketen opent vandaag de deuren in Utrecht.

In 1997 probeerde de franchiseketen het al eens, maar zonder resultaat. Deze poging resulteerde in 1999 in een faillissement van de vestiging. Ondanks het faillissement is het bedrijf ervan overtuigd dat het nu wel gaat lukken. En horecawatchers zijn het daarmee eens.

Margaretha Wierda, directeur operations Nederland, zegt dat andere tijden zijn aangebroken. ,,Eenzelfde situatie is nu uitgesloten'', zegt ze stellig. ,,We hebben nu gekozen voor een locatie die makkelijk te bereiken is en centraler ligt, want dit was toch een probleem bij de Rotterdamse vestiging. Bovendien is het concept van TGI Fridays nu veel sterker en twintig jaar geleden was Nederland er nog niet klaar voor. Nu wel."

De naam van het restaurant is een uitroep die veel mensen slaken als het weekend is: Thank God it's Friday. TGIF is een afkorting van die verzuchting.

In 2016 kreeg het idee om een Nederlandse vestiging te openen vorm. Het Nederlandse cateringbedrijf Beijk Catering en TGI Friday's sloten een overeenkomst voor de uitrol van het casual dining-concept in Nederland. TGI Friday's combineert een grillrestaurant met een cocktailbar. Binnen het menu ligt de nadruk op goede hamburgers, steaks en ribs. Daarnaast biedt het concept pasta’s, salades en eten om te delen, zoals nacho’s.

Indien de introductie soepel verloopt, hoopt de organisatie in tien jaar vijftien vestigingen te openen, vooral in de grote Nederlandse steden.

Dennis van Asselt, chef-redacteur van Snackkoerier, denkt dat TGIF een kans maakt. ,,Het faillissement is alweer lang geleden en de horecawereld ziet er inmiddels heel anders uit in Nederland.'' Het lijkt erop of Nederlanders maar al te graag Amerikaanse ketens omarmen. Van Asselt noemt Baskin-Robbins, Dunkin' Donuts en Five Guys. Die laatste keten is ook gevestigd in Utrecht.

,,Die locatie - Hoog Catherijne - is heel interessant, er gebeurt veel'', stelt Van Asselt. ,,Het is een A-locatie waar het heel druk is.'' Qua sfeer is TGIF meer een restaurant dan een snackbar. ,,Ik denk dat ze erop mikken dat mensen wat langer blijven zitten en wat meer besteden. In Amerika gaan mensen op vrijdagmiddag een cocktail drinken met hun collega's. Het is een soort sportsbar.''

Van Asselt denkt dat het restaurant een gerede kans van slagen heeft. ,,Ze zullen wel weten wat ze doen.''