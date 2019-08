Amerikaanse snackfans rollen over elkaar om beste broodje gefrituurde kip

‘Jullie zien er allemaal dorstig uit’, stookte Popeyes’ de twitterende gemoederen nog wat verder op. ‘Het klinkt alsof jullie net een van onze broodjes hebben gegeten.’ Wendy's pareerde gevat, door op te merken dat het waarschijnlijk kwam doordat Popeyes’ broodje net zo droog als de grappen was. Hoewel alle publiciteit de restaurants (en zeker Popeyes’) geen windeieren legt, rijst de vraag waarom de gemoederen zo verhit raken.



Het vooraanstaande Amerikaanse tijdschrift The New Yorker deed een duit in het zakje door te koppen met ‘Popeyes’ kipsandwich is hier om Amerika te redden’. Het ogenschijnlijk weinig originele broodje werd door voedselrecensent Helen Rosner betiteld als ‘gewoon prachtig’. ,,Amerika houdt van alles wat knapperig, zout en goed is’’, vulde haar collega en voedselveteraan Nancy Hopkins aan.



,,We zijn dol op gefrituurde kip. We houden ervan als uitspatting, maar maken het niet thuis. Mooi op een broodje lijkt het minder slecht en is het bovendien een stuk simpeler. Kip, wat augurk en een broodje’’, verduidelijkte Hopkins. Vooralsnog lijkt het debat over het beste broodje niet beslecht. En ook dat lijkt typisch Amerikaans. ‘Er is niets Amerikaanser dan ergens verdeeld over te zijn’, twittert iemand. ‘Deze week gaat het om een broodje kip.’