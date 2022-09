Amerikaanse supermarktketen stopt met betalen via app: klanten stelen teveel

Wegmans, een bedrijf met supermarkten in het noordoostelijke deel van de Verenigde Staten, kapt deze week nog met de zogenoemde Scan App. Klanten konden hiermee op hun telefoon op eigen tempo boodschappen halen en betalen. ‘Maar helaas, kunnen we met de huidige verliezen niet op deze manier door blijven gaan met de app’, valt te lezen in een bericht van Wegmans.

Pandemie

De app werd in het begin van de pandemie uitgebracht. Volgens het bedrijf was de invoering een succes. ‘Veel gebruikers vertelden ons er dol op te zijn, en dat waren wij ook.’ De keten zegt meerdere malen te hebben geprobeerd de app in leven te houden. De verliezen door winkeldiefstal bleken echter te aanzienlijk, waardoor de stekker uit de 'scan-en-betaal’-app wordt getrokken.

Wegmans doet volgens CNN geen mededelingen over hoe groot het verlies door winkeldiefstal precies is.

In Amerika bestaan overigens supermarkten die nog een stapje verder dan Wegmans gaan. Techgigant Amazon heeft bijvoorbeeld kassaloze vestigingen waar alles via de app gaat en waar sensoren registreren hoeveel producten een klant pakt. Bij Wegmans zullen klanten vanaf volgende week in ieder geval weer gewoon achteraan de rij bij de kassa moeten aansluiten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.