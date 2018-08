Amerikaanse universiteit betaalt voor het eten van avocado's

Het gaat om een voedingsonderzoek naar het effect van eten van avocado's op het buikvet en op de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Zes maanden lang eten de deelnemers één avocado per dag, terwijl ze verder hun gebruikelijke voedingspatroon aanhouden. Hun buikvet, de staat van hun bloedvaten en hun bloed wordt drie maal gemeten.



Alleen dikke volwassen mannen en vrouwen boven de 25 jaar mogen meedoen. Vrouwen moeten een BMI hebben van minstens 25 en mannen 27. Er is ook nog een controlegroep, deze mensen krijgen maar twee avocado's per maand. Het gaat in totaal om duizend deelnemers. Het onderzoek wordt betaald door de Hass-avocadoproducenten. Dit soort avocado's heeft een donkere schil en zijn in Nederland vaker in de winkel te koop dan de Florida-exemplaren die een gladdere, groene schil hebben.



De leiding van het onderzoek is in handen van Penny M. Kris-Enderson. De voedingsdeskundige keek al naar andere gezondheidseffecten van het eten van de groene vruchten. Zo bleek uit eerder onderzoek dat het eten van één avocado per dag het slechte cholesterolniveau in je bloed verlaagt en het goede cholesterol verhoogt.