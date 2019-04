Amerikanen kunnen ‘stroepwoffel-flurry’ gaan bestellen bij Mc-Donald's

Dat blijkt uit documenten die Business Insider heeft ingezien . Naast het toetje met Nederlandse touch kunnen Amerikanen ook de Spaanse Grand McExtreme Bacon Burger nemen of een kipsandwich met tomaat en mozzarella uit Canada. Uit de Australische hoek komt patat met kaas en ham. Op social media tonen Amerikanen zich razend enthousiast over stroopwafels die een ‘typisch Nederlands dessert’ zou vormen. De wafels zelf zijn al jaren een hit in de VS. De Stroopwafel McFlurry werd vorig jaar jaar op 50 locaties in Florida getest. Vorige jaar testte McDonald’s de Stroopwafel McFlurry en de Grand McExtreme Bacon Burger op 50 locaties in Florida. Dat deden ze ook met de BBQ McShaker-frietjes uit Maleisië en de McSpicy Chicken-sandwich uit Hong Kong, maar die hebben de landelijke menukaart uiteindelijk niet gehaald, meldt de Nederlandse Business Insider .

Maar enthousiaste reacties zijn er vooral over de Nederlandse Stroopwafel McFlurry, een vanillesoftijs met stroopwafelkruimels en karamelstroop. ,,Stroopwafel McFlurry could be a game changer,” schrijft een fastfoodliefhebber op Reddit. You had me at stroopwafel, schrijft radiojournalist Robert Welch op zijn twitteraccount.



Zelfs de prestigieuze Washington Post schrijft over het Nederlandse fenomeen. Volgens de krant dringen er steeds meer andere cuisines door in de wereldwijde keten. Je kunt gefrituurde paneer wraps krijgen in India, gefrituurde zalmwraps in Noorwegen, McKebab in Israel en patat met mayonaisesmaak in Japan.