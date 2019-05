Amsterdams restaurant serveert stukjes mens ‘om bezoekers te laten nadenken’

Enquete poll Zou jij een 'stukje mens' eten? (reageren is anoniem) Echt niet!

Ik zou het wel willen proberen (7%) Hoe kwam u in vredesnaam op dit idee?

,,Een van onze kunstenaars maakte vorig jaar bloedworst van eigen bloed. Het smaakte niet, want ze kon niet koken. We dachten: wat als we dat overdoen met hulp van een chef-kok?’’



Jullie gaan dus aan de bloedworst?

,,Nee, de chef-kok maakt een zevengangenmenu met gerechten die ­gecombineerd kunnen worden met bloed. De gasten nemen hun bloed af met een spuitje en vullen er drie buisjes mee. Dat voegen ze bij hun eten.’’



En als gasten bang voor naalden zijn?

,,Dan kunnen ze het bloed van anderen eten, hun partner bijvoorbeeld. Dat stimuleren wij niet, maar we houden het ook niet tegen. We serveren daarnaast uiensoep gerookt op mensenhaar en gerechten met geraspte eelt. Als afsluiter maakt de chef een kleverig snoepje waarmee je je arm kunt harsen. Van dat suikertje, verweven met je lichaamshaar, kneed je een lepeltje waarmee je je toetje oppeuzelt. Kortom: voor ieder wat wils.’’

Maar waaróm?

,,Tijdens het ­diner wil ik mensen laten nadenken over de vraag waarom het weerstand opwekt om stukjes mens te eten. Is het raar een overwonnen vijand te verorberen als overwinningsmaal? Waarom eten we onze geliefde niet op na het sterven? Waarom geen mensen en wel varkens? Het is meer dan sensatiebeluste griezelbelangstelling.’’



Schuift u zelf ook aan?

,,Absoluut. Ik weet hoe bloed proeft, iedereen snijdt zich weleens in zijn vinger en stopt 'm dan in zijn mond. Nu ga je bewust proeven, nadenken over de smaak. Het is best eng, maar onze chef is weergaloos. Bovendien: je moet je grenzen blijven verleggen.’’

Is dit allemaal wel véilig?

Internist Eelco Meesters van het Slotervaartziekenhuis liet in 2013 aan NPO Radio 1 weten dat het in principe geen kwaad kan om iemands bloed te drinken, mits diegene geen virussen bij zich draagt. ,,Ongezond zal het in elk geval niet zijn, als je het maar niet in een grote hoeveelheid drinkt’’, zei hij.



Het is natuurlijk goed denkbaar dat mensen virussen bij zich dragen zonder daarvan op de hoogte te zijn. Zonder gevaar is de stunt dus allerminst. Het is daarnaast bijvoorbeeld onduidelijk hoe steriel de omgeving is waarin het bloed wordt afgenomen.



Sjoerd Houben van de organiserende kunstinstelling Mediamatic blijft erbij dat het allemaal meevalt. ,,Je neemt maar een kleine hoeveelheid bloed af: zo’n 15 milliliter, die hoeveelheid kan geen kwaad’’, zegt hij tegen FlavorFlav. ,,Tijdens het diner eet je ook alleen je eigen bloed (of andere stoffen), behalve als je er zelf voor kiest om jouw tafelgenoot van jouw gerecht te laten proeven. Als de bloeddonor verder geen speciale ziektes onder de leden heeft, dan kan ook dat geen kwaad.’’

Tickets zijn nog verkrijgbaar. Voor 49 euro ‘geniet’ jij ook van dit zevengangendiner.