Animal Rights maakt heftige beelden in kippenbedrijf

Koken & EtenAnimal Rights brengt trieste beelden naar buiten van de leefcondities van maar liefst 290.000 kooikippen in een megastal in Merksplas. “In kooisystemen worden veel dieren op een kleine oppervlakte gepropt zonder de mogelijkheid tot natuurlijk gedrag”, zegt Animal Rights campagnecoördinator Els van Campenhout, “door het leven op gaas treden er veel pootproblemen op en vanwege de stress pikken de dieren elkaar volledig kaal.”

Een Animal Rights onderzoeksteam inspecteerde de stal in Merksplas al verschillende keren in december 2018 als onderdeel van een breder onderzoek naar horrorschuren in Vlaanderen en Nederland. Het bedrijf, Lokip, is een van de grootste eierproducenten van Vlaanderen.

“Het meest schokkende is misschien wel de industriële aard waarop de honderdduizenden levende wezens achter tralies worden gehouden: drie verdiepingen hoog met op iedere verdieping drie etages kooien die zich uitstrekken zover het oog reikt. Een trieste realiteit voor de dieren, die nauwelijks de mogelijkheid hebben om hun vleugels te strekken”, aldus van Campenhout.

Verbod

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts maakte in november 2018 bekend dat hij een verbod nastreeft op het houden van legkippen in verrijkte kooien. De minister wil dat verbod graag in het volgende regeerakkoord zien staan.

“Animal Rights verwelkomt het besluit van minister Weyts, maar ons recente onderzoek naar horrorschuren in Vlaanderen en Nederland toont aan dat het verbod op kooisystemen nog lang niet ver genoeg gaat. Ook in scharrelstallen is het leed niet te overzien”, vertelt van Campenhout.

In België bevonden in 2017 van de 9,4 miljoen leghennen 39,3 procent zich in verrijkte kooien, zo’n 3,7 miljoen dieren in 78 bedrijven - en 42,6 procent in scharrelschuren, zo’n 4,0 miljoen dieren op 91 bedrijven.

Animal Rights startte een petitie op haar website om een einde te maken aan de horrorschuren. De petitie is inmiddels reeds 25.000 keer getekend.