Animal Rights: Vlees uit Duits 'horror-slachthuis' mogelijk ook in Nederland

Het slachthuis in kwestie is volgens de actiegroep gesloten, maar het bedrijf zou hebben geleverd aan een vleesgroothandel in België. Animal Rights waarschuwt dat de Belgische groothandel naar heel Europa exporteert, waardoor het vlees mogelijk ook op Nederlandse borden terecht is gekomen. Dat is dan wel bij een kleine partij geweest, denkt een kenner van de branche, en niet een grote supermarktketen of een grote vleesverwerker.



De organisatie ziet in de beelden uit het slachthuis een aanklacht tegen de vleesindustrie in zijn geheel, zegt Erwin Vermeulen van Animal Rights. Vorige week was er een inval bij een slachterij in Drenthe, op verdenking van het doden van runderen die te ziek waren voor vervoer naar het abattoir.



,,Sinds de inval bij runder- en kalverslachterij Griendtsveen in Hoogeveen weten we dat dit ook in Nederland nog steeds gebeurt.'' Volgens Animal Rights produceert de zuivelindustrie voortdurend zieke, gewonde en uitgeputte dieren. 'Opgebruikt', zo worden de dieren omschreven.