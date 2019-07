‘Anorexia is niet alleen een psychische, maar ook een lichamelijke ziekte’

Voor de studie, die gepubliceerd werd in het vermaarde wetenschappelijke blad Nature Genetics, werd het dna gecontroleerd van 17.000 mensen met de eetstoornis en 55.000 mensen met een gezond gewicht. Die mensen kwamen uit Noord-Amerika, Europa, Australië en Azië. Mensen met anorexia blijken een genetische (en dus lichamelijke afwijking) te hebben.



,,Het onderzoek toont aan dat anorexia nervosa niet alleen een psychische stoornis is, maar dat het metabolisme blijkbaar ook een rol speelt”, zegt hoofdonderzoeker en bekend hoogleraar Eetstoornissen Cynthia Bulik. Metabolisme is de medische aanduiding voor stofwisseling.



Wat de precieze invloed van die afwijking zou zijn, is niet duidelijk. ,,Er zit iets in die systemen wat mis is gegaan”, zegt professor Janet Treasure van het Psychiatrisch Instituut van King's College tegen BBC News. De genetische afwijking zorgt er vermoedelijk voor dat mensen met anorexia hun lichaam langer kunnen uithongeren dan andere mensen. Waar ‘normale’ mensen na het afvallen een seintje krijgen van hun lichaam om weer te gaan eten, kan het zijn dat dit signaal bij mensen met anorexia niet goed werkt, denken de onderzoekers. De psychische en lichamelijke kanten van de ziekte lijken dus wel in samenspel te zijn.