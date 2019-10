‘Antibioticavrije kip heeft soms wel medicijnen gehad’

Hoe schadelijk het is om vlees te eten van een kip die behandeld is met antibiotica? Het programma vraagt het aan Joost Vermeulen, internist en infectioloog van het Dijklanderziekenhuis. ,,Vergeleken met andere voedselproblemen, zoals te zout of te vet eten, is het antibioticagehalte in voedsel geen belangrijk gezondheidsprobleem”, vertelt hij. Wel bestaat de kans dat mensen een resistentie (weerstand) opbouwen voor de antibiotica. Zij lopen dan het risico lopen dat antibiotica bij hen niet meer werken als medicijn.



Kippenboer Gerben Rona dient een paar keer per jaar antibiotica toe bij zijn kippen, als het nodig is. ,,Het liefst gebruiken we het niet, maar het is beter voor het dierenwelzijn”, zegt hij. ,,Als je het niet doet, gaan er heel veel kippen dood.” De kippenboer vertelt dat de regelgeving in Nederland streng is: als het medicijn is toegediend, moet de boer een aantal dagen wachten voordat het dier geslacht mag worden. ,,Het residu is zo laag dat het niets meer betekent”, vertelt Rona in de stal waar hij zo'n 46.000 vleeskuikens houdt.