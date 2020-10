Appelsap in Nederland en België uit de schappen om gevaarlijk goedje

Sapproducent Flevosap uit Biddinghuizen haalt in België een partij appelsap uit de schappen vanwege een te hoge dosis schimmelgif (patuline). Hoewel het sap ook bij Albert Heijn in Nederland is verkocht, is hier geen publiekswaarschuwing afgegeven. De partij is op aanraden van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) uit de handel genomen. Het giftige goedje is alleen schadelijk bij een grote inname.

Het gaat om het appelsap dat onder de eigen Flevosap-merknaam in AH-supermarkten in zowel België als Nederland wordt verkocht. De partij in kwestie - zo’n 24.000 flessen - is in september en begin oktober verkocht in glazen flessen. Klanten in België wordt sinds vrijdag geadviseerd het product terug te brengen naar de winkel.

Patuline is een natuurlijk gif, dat in een aantal fruitsoorten ontstaat door schimmelvorming. Het komt met grote regelmaat voor in fruitsappen, maar de hoeveelheid mag niet boven een bepaalde norm komen. Onderzoekers hebben eerder aangetoond dat bij inname van grote hoeveelheden patuline klachten ontstaan als inwendige bloedingen, oedeem, darmvernauwingen en beschadigingen aan het immuunsysteem.

Geen risico's bij lichte overschrijding

Quote Zodra wij bij deze partij zagen dat de hoeveel­heid patuline te hoog was, hebben we Albert Heijn ingeseind Alex Poortinga, Flevosap Die risico’s zijn er niet bij het drinken van het ‘afgekeurde’ Flevosap, bezweert Alex Poortinga van de producent uit Biddinghuizen. Ook het Voedingscentrum stelt dat patuline alleen giftig is bij een hoge dosis. ,,Maar wij hebben dit natuurlijk wel gemeld bij de supermarkt”, zegt Poortinga. Volgens hem gaat het om zo’n veertig pallets, met elk zeshonderd flessen appelsap dat is geproduceerd uit de ‘foute’ partij appels. Albert Heijn stelt op haar Belgische website wel dat ‘het consumeren van het product mogelijk een gevaar kan vormen voor de gezondheid’.



Het gaat om appels die al in de zomer van 2019 zijn geoogst. Ze worden gekoeld bewaard, om gedurende het hele jaar sap te kunnen produceren. Poortinga legt uit dat bij de late oogst van ieder seizoen de kans groter is op rotte plekken die op schimmels wijzen; zeker nu de temperatuur in de zomer de laatste jaren flink oploopt. ,,Die appels zijn vaak ook wat zachter.”

Keuring

Flevosap onderwerpt elke partij appels steekproefsgewijs aan een keuring. Bij zo’n test op reuk, geur en smaak kan de hoeveelheid patuline in de appel niet worden aangetoond. Die komt pas aan het licht als het eindproduct eveneens steekproefsgewijs wordt getest in een laboratorium. ,,Toen wij bij deze partij zagen dat de hoeveelheid patuline te hoog was, hebben we direct Albert Heijn ingeseind”, zegt Poortinga. Het is voor het eerst dat het bedrijf hiermee te maken krijgt. ,,Het gaat eigenlijk altijd goed. Dit had niet mogen gebeuren.”

Geen waarschuwing in Nederland

De supermarktketen schakelt bij zo’n seintje de voedselautoriteiten in. Omdat het om een A-merk gaat en niet om het huismerk, beslissen de autoriteiten over een eventuele terugroepactie, legt AH-woordvoerder Van den Brandhof uit. ,,De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA ) zag geen noodzaak voor een veiligheidswaarschuwing van Flevosap. De Belgische tegenhanger, de FAVV, had daar een ander idee over en vond wél dat het product uit het schap moest worden gehaald”, laat ze per mail weten.

,,Albert Heijn is leverancier van Flevosap in België en daarom heeft Albert Heijn in België haar klanten geïnformeerd en gevraagd om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Daar wordt het vervangen of terugbetaald.”

Ook in Nederland uit handel

Woordvoerder Judith van Kessel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit reageert: ,,Het product Flevosap Appel met houdbaarheidsdatum 30/09/2021 is ook in Nederland uit de handel gehaald, na een terugroepactie anderhalve week geleden. De NVWA heeft na bemonstering een te hoog gehalte patuline geconstateerd in deze batch. De consumptie hiervan levert geen acuut risico voor de gezondheid op, vandaar dat de NVWA geen publiekswaarschuwing heeft afgegeven.”