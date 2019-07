‘Apps die helpen om af te vallen kunnen eetstoornissen in de hand werken’

Koken & etenDe makers van apps als MyFitnessPal en Lose It! krijgen felle kritiek van sommige mensen die ze gebruiken. De Britse omroep BBC maakte een reportage waaruit blijkt dat de apps die je helpen om af te vallen eetstoornissen ook in de hand kunnen werken of zelfs verergeren.