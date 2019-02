‘Arme gezinnen leefden eeuwenlang op een dieet van oesters’

Bij luxe feestjes duikt tegenwoordig regelmatig een half ontblote hardbody op met een gevulde zak oesters voor zijn torso. Oesters worden geassocieerd met rijkdom en pronkerige weelde, maar dat is niet altijd zo geweest.



Een paar jaar geleden las ik het geweldige boek Oesters van New York van Mark Kurlansky, die meerdere boeken publiceerde over de geschiedenis van de wereld in relatie tot culinaire zaken. Aan de hand van oesters beschreef hij de opkomst van de stad die oorspronkelijk Nieuw Amsterdam heette, waarin onze Nederlandse voorouders een bepalende rol spelen.